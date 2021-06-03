На участке автодороги М-6 Минск-Гродно изменяется схема движения. Об этом сообщает Министерство транспорта и коммуникаций со ссылкой на РУП «Минскавтодор-Центр».

Согласно информации, с 4 июня 2021 года в связи с проведением ремонтных работ на автомобильной дороге М-6/Е28 Минск-Гродно на участке от Ракова до н.п. Шараи (с 40 км – по 56 км) изменяется схема организации дорожного движения и введены скоростные ограничения для движения транспорта.