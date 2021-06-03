ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
03.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 19,7%


17:59 03.06.2021

Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2021 года 600,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за четыре месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,7%.

По добровольным видам страхования за январь-апрель 2021 года страховые взносы составили 414,8 млн рублей, что на 85,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2021 года – 185,7 млн рублей, что на 13,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,1% (за январь-апрель 2020 года – 65,6%).

За январь-апрель 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 336,1 млн рублей, что на 78,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2021 года составил 56,0% (за январь-апрель 2020 года – 51,3%).

За январь-апрель 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 72,5 млн рублей (за январь-апрель 2020 года – 53,0 млн. рублей), из них 49,4 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 23,1 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2020 года – 29,3 млн рублей и 23,7 млн рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 апреля 2021 года составила 8804 человека (на 1 апреля 2020 года – 8909 человек).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
валюта курс
EUR 3.0950
USD 2.5383
RUB 3.4547
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0927 -0.0023
USD 2.5374 -0.0009
RUB 3.4644 +0.0097
все курсы архив

Курсы в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0910 3.0970
USD 2.5360 2.5390
RUB 3.4600 3.4700
подробнее

Конвертация в банках
на 03.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2210
EUR/RUB 89.2000 89.5000
USD/RUB 73.2000 73.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте