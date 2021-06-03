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ЭКОНОМИКА РБ
СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 19,7%
17:59 03.06.2021
Страховые организации республики собрали за январь-апрель 2021 года 600,5 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за четыре месяца текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 19,7%.
По добровольным видам страхования за январь-апрель 2021 года страховые взносы составили 414,8 млн рублей, что на 85,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-апрель 2021 года – 185,7 млн рублей, что на 13,1 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.
Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 69,1% (за январь-апрель 2020 года – 65,6%).
За январь-апрель 2021 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 336,1 млн рублей, что на 78,4 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-апрель 2021 года составил 56,0% (за январь-апрель 2020 года – 51,3%).
За январь-апрель 2021 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 72,5 млн рублей (за январь-апрель 2020 года – 53,0 млн. рублей), из них 49,4 млн рублей – налоги и неналоговые платежи в бюджет, 23,1 млн рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-апрель 2020 года – 29,3 млн рублей и 23,7 млн рублей соответственно).
Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 апреля 2021 года составила 8804 человека (на 1 апреля 2020 года – 8909 человек).
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