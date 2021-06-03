Лауреатами Республиканского конкурса научных работ студентов стали 13 представителей БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в число лучших вошли: второкурсница экономического факультета Яна Гамза, пятикурсник факультета радиофизики и компьютерных технологий Алексей Кезик, четверокурсница юридического факультета Людмила Ясинская, пятикурсница химического факультета Валентина Щербакова, магистранты физического факультета Иван Даденков, биологического факультета Софья Левыкина, Дарья Хвир и Роман Шулинский, а также выпускники ФМО Александра Вильчицкая, юридического факультета Елизавета Кудрицкая, экономического факультета Меин Курбанова, ФПМИ Анатолий Макаревич, факультета журналистики Надежда Точицкая.

Кроме того, дипломами первой категории отмечены 74 студента БГУ.

Всего оценивались 3449 научных исследований студентов республиканских вузов, а также выпускников, окончивших университет в год проведения конкурса. От БГУ на конкурс было заявлено 278 научных работ.

Торжественная церемония награждения состоялась 2 июня в Белорусском национальном техническом университете при участии первого заместителя министра образования Беларуси Ирины Старовойтовой, первого заместителя председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Андрея Косовского и главного ученого секретаря Национальной академии наук Беларуси Андрея Иванца.

Лауреаты конкурса награждены дипломами Министерства образования Беларуси и денежными призами. Также работы победителей и дипломантов первой категории планируют опубликовать в сборнике научных работ студентов «НИРС 2020».

Организатором мероприятия выступило Министерство образования Беларуси.

Республиканский конкурс научных работ студентов проводится ежегодно. В рамках конкурса работают 36 комиссий на базе 25 учреждений высшего образования Беларуси, в частности в БГУ осуществляют деятельность пять комиссий. Секретариатом конкурса выступает отдел научно-исследовательской работы студентов Главного управления науки БГУ, который обеспечивает координационное и информационное взаимодействие участников и конкурсных комиссий.