В Беларуси значительно выросло потребление электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

Как пишет Telegram-канал «Минэнерго Официальный», росту электропотребления на указанные цели содействовали стимулирующие меры - льготные тарифы, возможность возмещения части расходов граждан, которые приобретают электрооборудование.

«Это дало мощный стимул. Рост потребления электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения за 4 месяца этого года - в 4 раза», - проинформировал министр.

«В целом мы прогнозируем рост электропотребления реальным сектором экономики и населением с 38 млрд кВтч в 2020 году до 44 млрд кВтч к концу 2025 года», - добавил он.