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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРОСЛО ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НАСЕЛЕНИЕМ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
16:19 03.06.2021
В Беларуси значительно выросло потребление электроэнергии населением для отопления и горячего водоснабжения. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
Как пишет Telegram-канал «Минэнерго Официальный», росту электропотребления на указанные цели содействовали стимулирующие меры - льготные тарифы, возможность возмещения части расходов граждан, которые приобретают электрооборудование.
«Это дало мощный стимул. Рост потребления электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения за 4 месяца этого года - в 4 раза», - проинформировал министр.
«В целом мы прогнозируем рост электропотребления реальным сектором экономики и населением с 38 млрд кВтч в 2020 году до 44 млрд кВтч к концу 2025 года», - добавил он.
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