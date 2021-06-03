|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЖД ПОЭТАПНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ
15:36 03.06.2021
Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает поэтапное возобновление пассажирского сообщения с Российской Федерацией.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10 июня 2021 года возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Полоцка в 18:30 и прибытием в Москву в 5:43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно.
Также поезд № 302/301 Минск/Гомель-Адлер формирования Белорусской железной дороги на летний период с 11 июня по 11 сентября 2021 года увеличивает периодичность курсирования. Поезд отправлением из Минска с 11 июня 2021 года, а из Адлера с 13 июня будет курсировать через день.
Проезд поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.
В БЖД напоминают, что пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
Курсы в банках
на 03.06.2021
Конвертация в банках
на 03.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте