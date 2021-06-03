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ЭКОНОМИКА РБ


БЖД ПОЭТАПНО ВОССТАНАВЛИВАЕТ ПАССАЖИРСКОЕ СООБЩЕНИЕ С РОССИЕЙ


15:36 03.06.2021

Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО «РЖД» продолжает поэтапное возобновление пассажирского сообщения с Российской Федерацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 10 июня 2021 года возобновляется курсирование поезда № 39/40 Полоцк-Москва, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Полоцка в 18:30 и прибытием в Москву в 5:43. Из Москвы поезд будет отправляться с 11 июня в 23:37 и прибывать в Полоцк в 10:30. Поезд будет курсировать ежедневно.

Также поезд № 302/301 Минск/Гомель-Адлер формирования Белорусской железной дороги на летний период с 11 июня по 11 сентября 2021 года увеличивает периодичность курсирования. Поезд отправлением из Минска с 11 июня 2021 года, а из Адлера с 13 июня будет курсировать через день.

Проезд поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и Российской Федерации.

В БЖД напоминают, что пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненного не позднее, чем за 3 суток до даты пересечения границы, и соблюдать при нахождении на железнодорожных вокзалах и в поездах масочный режим.
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