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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 396,8 ТЫС. - МИНЗДРАВ


15:07 03.06.2021

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 3 июня 2021 года выросло до почти 396,8 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 396 тыс. 869 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 388 тыс. 632 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1294 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2882 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 879 человек, число смертей от COVID-19 - на 11.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 076 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 378 тыс. 212 тестов.
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