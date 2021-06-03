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ЭКОНОМИКА РБ


КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСУДЯТ 4 ИЮНЯ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ - МИНЗДРАВ


14:21 03.06.2021

В Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 4 июня пройдет Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Синдромология: клинический опыт и современные возможности диагностики».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основная цель проведения конференции – совершенствование оказания медпомощи пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями.

На конференции будут обсуждены вопросы диагностики генетических синдромов, организация оказания медицинской помощи этой категории пациентов, включая возможности пренатальной диагностики, обследования, лечения.

Запланированы выступления врачей и научных сотрудников РНПЦ «Мать и дитя», имеющих большой опыт диагностики и наблюдения пациентов с генетическими заболеваниями, специалистов РНПЦ ДОГИ, коллег из Российской Федерации и Республики Молдова.

На конференцию приглашены руководители структурных подразделений управлений здравоохранения, врачи-педиатры, врачи-генетики, акушеры-гинекологи специалисты ультразвуковой диагностики (пренатальной) оказывающие медицинскую помощь пациентам с генетическими заболеваниями.

Организаторы конференции: Министерство здравоохранения и РНПЦ «Мать и дитя».
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