|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСУДЯТ 4 ИЮНЯ НА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ - МИНЗДРАВ
14:21 03.06.2021
В Республиканском научно-практическом центре «Мать и дитя» 4 июня пройдет Республиканская научно-практическая онлайн-конференция «Синдромология: клинический опыт и современные возможности диагностики».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минздрава, основная цель проведения конференции – совершенствование оказания медпомощи пациентам с врожденными и наследственными заболеваниями.
На конференции будут обсуждены вопросы диагностики генетических синдромов, организация оказания медицинской помощи этой категории пациентов, включая возможности пренатальной диагностики, обследования, лечения.
Запланированы выступления врачей и научных сотрудников РНПЦ «Мать и дитя», имеющих большой опыт диагностики и наблюдения пациентов с генетическими заболеваниями, специалистов РНПЦ ДОГИ, коллег из Российской Федерации и Республики Молдова.
На конференцию приглашены руководители структурных подразделений управлений здравоохранения, врачи-педиатры, врачи-генетики, акушеры-гинекологи специалисты ультразвуковой диагностики (пренатальной) оказывающие медицинскую помощь пациентам с генетическими заболеваниями.
Организаторы конференции: Министерство здравоохранения и РНПЦ «Мать и дитя».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2021
Курсы в банках
на 03.06.2021
Конвертация в банках
на 03.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте