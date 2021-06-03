У каждого региона должен быть свой уникальный бренд. Об этом 3 июня 2021 г. заявил министр экономики Александр Червяков на заседании Полоцкого райисполкома во время обсуждения проекта комплекса мер по развитию Полоцкого района на период до 2025 года.

«В прошлой пятилетке мы ушли от огульного планирования развития регионов. У каждого района должна быть своя «дорожная карта», свой экономический путь с учетом особенностей и специфики развития. Речь идет о промышленных возможностях, географическом расположении, человеческом потенциале конкретной административно-территориальной единицы и многих других факторах», – подчеркнул министр экономики, которого цитирует пресс-службе ведомства.

У Полоцкого района есть свои уникальные возможности, которым необходимо задать масштабный вектор развития. Разработанный Комплекс мер имеет целевой характер и направлен на раскрытие туристического и историко-культурного потенциала региона, а также на создание комфортных условий для жизни населения и пребывания туристов.

По словам Александра Червякова, перспективы развития туризма в Полоцком районе обсуждаются не первый год: «Меры, предусмотренные Комплексом мер, станут толчком для запуска «бренда» Полоцкого региона как туристического и историко-культурного центра. Благодаря комплексной и последовательной работе, появится инфраструктура и новые рабочие места, улучшится качество питьевой воды, повысится доступность медицинской помощи и образования. Такие подходы к созданию узнаваемого собственного регионального облика необходимо экстраполировать на каждый район страны».

Комплекс мер включает более 80 мероприятий. На его реализацию, как отметил Министр экономики, в целом необходимо около 260 млн. руб.

Разработка данного документа велась совместно с министерствами финансов, спорта и туризма, культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства и др.

Представители данных ведомств сегодня приняли участие в заседании Полоцкого райисполкома. По результатам обсуждения комплекса мер и последующей доработки планируется его утверждение на уровне правительства.