3 июня 2021 г. начала работу 1-я Международная специализированная экологическая выставка-форум Ecology Expo-2021 и XVI Республиканский экологический форум, организатором которых является Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, в рамках выставки-форума будет продемонстрирован комплекс инновационных идей, производственно-технологических достижений в области охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов. В числе приоритетов – работа по достижению Целей устойчивого развития, переход на «зеленые» технологии, поддержка устойчивых моделей потребления и производства, экологически дружественный образ жизни.

Важнейшими задачами выставки-форума являются: формирование мышления о важности потребления товаров и услуг, созданных с использования эко-технологий; возможность реализации и популяризации экологической культуры; расширение знаний о преимуществах и потребности в товарах и услугах с экологической составляющей; повышение уровня продаж и расширение рынков за счет возрастающего интереса к тематике; увеличение присутствия белорусских товаров и услуг на внешних рынках.

Основная тема XVI Республиканского экологического форума – «Вовлечение гражданского общества в принятие экологических решений». Работа будет организована в формате пленарного заседания и тематических секций, круглых столов, бизнес-встреч, а также различного рода акций, пресс-мероприятий, концертной программы, республиканских конкурсов экологической направленности.

Планируется, что в мероприятиях на протяжении 3-х дней примут участие более 250 делегатов и гостей, включая международных экспертов, представителей природоохранных служб, органов государственного управления, учреждений образования и культуры, общественных объединений, средств массовой информации.