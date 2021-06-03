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ЭКОНОМИКА РБ
УП «БЕЛТЕХОСМОТР» ВЫДАЛО ЗА МАЙ БОЛЕЕ 128,8 ТЫС. РАЗРЕШЕНИЙ
12:50 03.06.2021
УП «Белтехосмотр» за май текущего года выдало 128 854 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 93,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (66 748 разрешений), но на 33,2% меньше апреля 2013 г. (192 863 разрешения).
В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 110 144 разрешения (85,5% от общего количества).
Общее количество выданных за январь-май 2021 г. разрешений составило 964 086.
Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.
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