УП «Белтехосмотр» за май текущего года выдало 128 854 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении.

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, это на 93,1% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (66 748 разрешений), но на 33,2% меньше апреля 2013 г. (192 863 разрешения).

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 110 144 разрешения (85,5% от общего количества).

Общее количество выданных за январь-май 2021 г. разрешений составило 964 086.

Для сравнения: за весь 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 726 055 разрешений.