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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКС-ГЛАВУ МОГИЛЕВСКОГО РАЙПО БУДУТ СУДИТЬ ЗА ВЗЯТКИ


12:33 03.06.2021

Следственным управлением УСК по Могилевской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам ОБЭП Могилева, в отношении 45-летнего председателя правления Могилевского районного потребительского общества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Следственном комитете Беларуси, обвиняемый договорился с помощником руководителя одного из предприятий, которая действовала согласованно с директором, о поставке в адрес Могилевского райпо мясо-молочной продукции. За благоприятное решение данного вопроса обвиняемый потребовал передать ему в качестве взятки денежные средства в размере 5% от суммы совершаемой сделки.

С учетом достигнутой договоренности с мая 2020 по февраль 2021 года мужчина принял от указанных лиц в качестве взяток более 6,5 тысячи рублей.

По уголовному делу следователи провели очную ставку между обвиняемыми, допросы свидетелей и осмотры документации.

По результатам расследования действия должностного лица квалифицированы по ч.1 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Вину свою в совершенном преступлении мужчина не признал. Директору организации и его помощнику предъявлено обвинение по ч.1 ст.431 (дача взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Свою вину в совершенном преступлении они признали полностью.

В отношении председателя правления Могилевского райпо применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении директора коммерческой структуры и помощника руководителя в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование завершено, уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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