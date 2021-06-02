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ЭКОНОМИКА РБ
СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 106,5 МЛН РУБЛЕЙ
11:44 03.06.2021
В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-апрель 2021 года составила 106,5 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по области, в доходах бюджета региона это составляет 14,9%.
Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь.
Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.
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