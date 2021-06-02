ЭКОНОМИКА РБ

СУММА ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ АКЦИЗОВ ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ СОСТАВИЛА 106,5 МЛН РУБЛЕЙ

11:44 03.06.2021 В Витебской области сумма поступивших в бюджет акцизов за январь-апрель 2021 года составила 106,5 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по области, в доходах бюджета региона это составляет 14,9%. Согласно статьям 147, 150 Налогового кодекса Беларуси, объектами налогообложения акцизами признаются подакцизные товары, производимые плательщиками и реализуемые (передаваемые) ими на территории Республики Беларусь либо ввозимые на территорию Республики Беларусь. Подакцизными товарами признаются: спирт, алкогольная продукция, табачные изделия, автомобильный бензин, дизельное топливо, масла моторные и др.