|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА СП «САНТА БРЕМОР» В БРЕСТЕ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА АММИАКА
09:36 03.06.2021
На СП «Санта Бремор» ООО зафиксировано превышение концентрации аммиака. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
«2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Прибывшие спасатели обнаружили, что в компрессорном цехе превышена предельно допустимая концентрация аммиака: она составляла 48 мг/м.куб. при норме 20 мг/м.куб.»,- говорится в сообщении.
За пределами компрессорной превышений не выявили. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
Курсы в банках
на 03.06.2021
Конвертация в банках
на 03.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте