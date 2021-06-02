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ЭКОНОМИКА РБ


НА СП «САНТА БРЕМОР» В БРЕСТЕ ПРОИЗОШЛА УТЕЧКА АММИАКА


09:36 03.06.2021

На СП «Санта Бремор» ООО зафиксировано превышение концентрации аммиака. Об этом сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«2 июня сработала сигнализация контроля параметров окружающей среды в аммиачной компрессорной предприятия. Прибывшие спасатели обнаружили, что в компрессорном цехе превышена предельно допустимая концентрация аммиака: она составляла 48 мг/м.куб. при норме 20 мг/м.куб.»,- говорится в сообщении.

За пределами компрессорной превышений не выявили. Пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
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