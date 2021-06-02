|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕННОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ РОВА НА АВТОДОРОГЕ Р-67 БОРИСОВ-БЕРЕЗИНО-БОБРУЙСК
09:25 03.06.2021
Движение по временному мосту через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск открылось 2 июня 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, его строительство заняло две недели. Работы на объекте выполняли дорожные организации ДСУ № 64 ОАО «СМТ № 8» и ОАО «Мостострой».
Кроме того, в настоящее время предприятие «Белгипродор» выполняет работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, а также прорабатывает схему и конструкцию восстановления разрушенного сооружения.
После случившейся 19 мая строительной аварии на мосту в кратчайшие сроки был организован объезд участка для автомобилей общей массой до 20 тонн и устроен временный пешеходный мост.
Также в первый же день происшествия в Министерстве транспорта и коммуникаций был создан оперативный штаб для координации оперативных работ по организации дорожного движения и восстановлению моста. Помимо представителей транспортного ведомства в него вошли представители Минского облисполкома, Транспортной инспекции, Минскавтодор-Центра, научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
Курсы в банках
на 03.06.2021
Конвертация в банках
на 03.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте