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ЭКОНОМИКА РБ


ОТКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ПО ВРЕМЕННОМУ МОСТУ ЧЕРЕЗ РЕКУ РОВА НА АВТОДОРОГЕ Р-67 БОРИСОВ-БЕРЕЗИНО-БОБРУЙСК


09:25 03.06.2021

Движение по временному мосту через реку Рова на автодороге Р-67 Борисов-Березино-Бобруйск открылось 2 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтрансе, его строительство заняло две недели. Работы на объекте выполняли дорожные организации ДСУ № 64 ОАО «СМТ № 8» и ОАО «Мостострой».

Кроме того, в настоящее время предприятие «Белгипродор» выполняет работы по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям, а также прорабатывает схему и конструкцию восстановления разрушенного сооружения.

После случившейся 19 мая строительной аварии на мосту в кратчайшие сроки был организован объезд участка для автомобилей общей массой до 20 тонн и устроен временный пешеходный мост.

Также в первый же день происшествия в Министерстве транспорта и коммуникаций был создан оперативный штаб для координации оперативных работ по организации дорожного движения и восстановлению моста. Помимо представителей транспортного ведомства в него вошли представители Минского облисполкома, Транспортной инспекции, Минскавтодор-Центра, научных, проектных и строительных организаций дорожной отрасли.
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