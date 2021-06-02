Экспорт Минского моторного завода за январь-май 2021 года увеличился на 22% к аналогичному периоду прошлого года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», доля экспорта в общем объеме продаж на конец мая составила почти 37%. Лидером в объеме отгрузки (в денежном выражении) являются дизельные двигатели – более 78%.

География поставок продукции Минского моторного завода на сегодня включает 21 страну мира. Двигатели, запасные части к ним и спецтехника ММЗ поставляются в Российскую Федерацию, Украину, Казахстан, Венгрию, Литву, Польшу, Чехию, Узбекистан, Молдову, Германию и другие страны. Доля Российской Федерации в общем объеме отгрузки в текущем периоде составила более 28%.

Для расширения зоны продаж продукции ОАО «УКХ «ММЗ» в Уральском и Сибирском федеральных округах Российской Федерации в апреле этого года открыт филиал ООО «Торговый дом «Минский моторный завод» в Тюмени.

Филиал позволит оперативно осуществлять поставки двигателей для нужд предприятий промышленной сборки на территории Уральского федерального округа, которые сконцентрированы преимущественно в Челябинской и Свердловской областях.

В текущем году также начало сотрудничество с тремя предприятиями промышленной сборки из Ижевска, Челябинска и крупным заводом в Санкт-Петербурге.