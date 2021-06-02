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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА ПОЛЕТЫ В 21 СТРАНУ
17:59 02.06.2021
Компания «Белавиа» отменила рейсы в/из городов 21 страны. Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке.
Согласно информации, на сегодня национальный авиаперевозчик приостановил рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Россию (Калининград), Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр.
Вместе с тем Белавиа проложит выполнять рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.
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