ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» ОТМЕНИЛА ПОЛЕТЫ В 21 СТРАНУ

17:59 02.06.2021 Компания «Белавиа» отменила рейсы в/из городов 21 страны. Об этом сообщается на странице компании в Фейсбуке. Согласно информации, на сегодня национальный авиаперевозчик приостановил рейсы в Литву, Великобританию, Францию, Украину, Латвию, Финляндию, Чехию, Швецию, Эстонию, Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, Россию (Калининград), Венгрию, Молдову, Сербию, Кипр. Вместе с тем Белавиа проложит выполнять рейсы в Армению, Азербайджан, Грузию, Россию, Израиль, Казахстан, Турцию, Узбекистан и ОАЭ.