ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КАРТА «МТС ДЕНЬГИ» СТАЛА ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНОЙ


17:50 02.06.2021

Карта «МТС Деньги» получила расширенный функционал и стала полностью бесплатной – как выпуск, так и обслуживание. Теперь нет и обязательной привязки к приложению. Новые возможности МТС представил на выставке «ТИБО».

Баланс карты совмещен с номером мобильного телефона. С ее помощью можно совершать покупки, снимать наличные, переводить деньги на другие карты, оплачивать рассрочку и получать кешбэк на услуги связи.

Картой «МТС Деньги» можно рассчитываться везде, где есть платежные терминалы, а при оплате товаров и услуг на АЗС и в супермаркетах предусмотрен кешбэк в 2% на услуги связи. Его также можно получать от суммы платежей при погашении рассрочки в МТС через счет мобильного номера, к которому привязана карта. Пополнить счет карты можно без комиссий и ограничений, перечислив деньги на номер телефона. Карта также действует за рубежом и позволяет пользоваться скидками для владельцев Mastercard.

Кроме платежной карты, МТС развивает финансовую экосистему приложения МТС Деньги. Лицевой счет абонента трансформируется в финансовый инструмент и позволяет совершать платежи за товары и услуги, в том числе через ЕРИП за счет средств на балансе смартфона. Приложение объединяет в себе классические банковские онлайн-сервисы и другие финансовые сервисы – от оформления кредитов до p2p-переводов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 +0.0006
USD 2.5383 +0.0071
RUB 3.4547 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0960
USD 2.5390 2.5430
RUB 3.4480 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2200
EUR/RUB 89.4000 89.8500
USD/RUB 73.5000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте