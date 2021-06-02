Карта «МТС Деньги» получила расширенный функционал и стала полностью бесплатной – как выпуск, так и обслуживание. Теперь нет и обязательной привязки к приложению. Новые возможности МТС представил на выставке «ТИБО».

Баланс карты совмещен с номером мобильного телефона. С ее помощью можно совершать покупки, снимать наличные, переводить деньги на другие карты, оплачивать рассрочку и получать кешбэк на услуги связи.

Картой «МТС Деньги» можно рассчитываться везде, где есть платежные терминалы, а при оплате товаров и услуг на АЗС и в супермаркетах предусмотрен кешбэк в 2% на услуги связи. Его также можно получать от суммы платежей при погашении рассрочки в МТС через счет мобильного номера, к которому привязана карта. Пополнить счет карты можно без комиссий и ограничений, перечислив деньги на номер телефона. Карта также действует за рубежом и позволяет пользоваться скидками для владельцев Mastercard.

Кроме платежной карты, МТС развивает финансовую экосистему приложения МТС Деньги. Лицевой счет абонента трансформируется в финансовый инструмент и позволяет совершать платежи за товары и услуги, в том числе через ЕРИП за счет средств на балансе смартфона. Приложение объединяет в себе классические банковские онлайн-сервисы и другие финансовые сервисы – от оформления кредитов до p2p-переводов.