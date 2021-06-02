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ЭКОНОМИКА РБ
МАГАЗИН «ЦЕНТРА МОДЫ» ОТКРОЕТСЯ 3 ИЮНЯ В ТЦ «СТОЛИЦА»
17:37 02.06.2021
Флагманский магазин «Центра моды» откроется 3 июня в ТЦ «Столица».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Беллегпром», «Центр моды» приглашает всех не только за покупками эксклюзивных изделий от белорусских дизайнеров, но и на показ новой коллекции одежды из белорусского льна.
Напомним, что с марта под эгидой концерна «Беллегпром» в «Столице» сформировалась «Галерея белорусских брендов». В торговом центре представлены текстильные флагманы Оршанский льнокомбинат (бренд «Беларускі лён»), Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение (бренд «Блакіт»), «Камволь» (бренды «Kamvol collection», «Lemongrass»), «Світанак», Жлобинская швейная фабрика (бренд «ФРАНТишка»), BELWEST и другие.
«Центр Моды» начинает свою историю с 1948 года. Именно тогда молодыми специалистами в Минске была организована небольшая модная мастерская – Дом моделей. В 70-х Модный дом становится одним из ведущих предприятий лёгкой промышленности Советского Союза. С 1974 года все предприятия лёгкой промышленности в Беларуси работают исключительно по лекалам Дома моделей. «Центр Моды» – единственное предприятие в стране, которое имеет опыт работы с тканями французских кутюрье, созданных по дизайну таких известных домов, как Lacroix, Lagerfeld, Yves Saint Laurent.
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