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ЭКОНОМИКА РБ


МТС ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ НА «ТИБО-2021» ВОЗМОЖНОСТИ СЕТИ 5G SA


17:05 02.06.2021

МТС развернул на ТИБО демонстрационную площадку 5G SA.

Следуя мировому тренду глобальной цифровизации, МТС продолжает тестировать сеть пятого поколения и видит преимущества внедрения 5G в Беларуси на конкурентной основе как стимул развития технологии. Тестируя 5G-сеть белорусский МТС активно использует опыт смежных рынков, в частности российских коллег.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании. в рамках демонстрации возможностей технологии 5G МТС показал решение для домашнего интернета. Благодаря беспроводному роутеру с поддержкой 5G, можно разгонять домашние скорости и передавать/принимать большие объемы данных на различных устройствах. Средняя скорость скачивания данных (Speedtest), которую продемонстрировали на стенде МТС, составляет 1,3 Гбит/с, а средняя скорость загрузки данных с устройства в сеть — около 100 Мбит/с. Это решение также может использоваться в устройствах «умного» дома и дальнейшего внедрения интернета вещей.

Еще одно преимущество 5G, продемонстрированное посетителям, — доступность видео сверхвысокой четкости в разрешении 4K онлайн. Благодаря высокой скорости и низкому пингу просматривать и перематывать видеоконтент можно без необходимости ожидания буферизации. В будущем технология позволит проводить live-трансляции спортивных мероприятий и концертов с эффектом присутствия.

Также на ТИБО представлен опыт использования технологии в России на основе реальных кейсов Центра 5G Стартап Хаба МТС.

Один из таких стартап-кейсов российских партнеров — приложение дополненной реальности Ariellium, позволяющее просматривать виртуальные объекты через камеру смартфона. С помощью Ariellium можно организовать виртуальные витрины в торговом центре с функциями персонализации и таргетинга. И благодаря преимуществам 5G, таким как низкая задержка и высокая пропускная способность, контент мгновенно синхронизируется с изображением с камеры смартфона покупателя.

Еще один стартап — промышленные роботы BID Technologies с интегрированными модулями 5G. Это умные машины, которые помогают автоматизировать производство, анализировать и обрабатывать видеопоток в режиме реального времени, благодаря высокой пропускной способности и низким задержкам в сети 5G. На выставке представили решение, которое позволяет на производстве автоматизировать фасовку роботом различных предметов, при этом система обучена распознавать дефекты с помощью машинного зрения, параллельно передавая на сервер Full HD-видео через 5G-сеть.

Кроме того, в тренде проекты облачного гейминга LoudPlay. Скорости 5G сокращают время задержки и помогают получать потоковое видео в четком разрешении даже на смартфонах без дополнительного апгрейда гаджета. Таким образом, развитие сети 5G дает значимый толчок в развитии облачного гейминга.

Связь пятого поколения позволяет достичь гигабитных скоростей беспроводной передачи данных с минимальными задержками, высокой энергоэффективностью и возможностью одновременного подключения большого количества устройств. Это открывает новые возможности для развития цифровых сервисов.
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