ПЦР-тесты на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж в визовых центрах больше не будут проводить. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав».

Такое решение принято в Министерстве здравоохранения Беларуси в связи с многочисленными жалобами граждан на завышенную стоимость у посредников.

Теперь эти услуги будут оказывать только в учреждениях здравоохранения. Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж, значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения. Обновленный перечень будет представлен на официальном сайте ведомства в ближайшие дни.

Для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, Министерство здравоохранения затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки.