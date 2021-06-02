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ЭКОНОМИКА РБ
ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ ВЫЕЗДА ЗА РУБЕЖ В ВИЗОВЫХ ЦЕНТРАХ ДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ НЕ БУДУТ
17:00 02.06.2021
ПЦР-тесты на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж в визовых центрах больше не будут проводить. Об этом сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав».
Такое решение принято в Министерстве здравоохранения Беларуси в связи с многочисленными жалобами граждан на завышенную стоимость у посредников.
Теперь эти услуги будут оказывать только в учреждениях здравоохранения. Список учреждений здравоохранения, которые могут проводить ПЦР-исследования на наличие SARS-CoV-2 для выезда за рубеж, значительно расширен за счет лабораторий организаций здравоохранения. Обновленный перечень будет представлен на официальном сайте ведомства в ближайшие дни.
Для урегулирования вопроса с теми гражданами, которые уже зарегистрировались на исследование, Министерство здравоохранения затребовало в визовых центрах сформированные на 24 мая списки.
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