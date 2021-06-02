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ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЭС ВЫДАНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА
16:30 02.06.2021
Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня приняла положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока Белорусской АЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС, данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность (экспертизы безопасности), и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям (оценки соответствия), которые в соответствии с действующим законодательством являются неотъемлемой частью процесса лицензирования деятельности в области использования атомной энергии.
Экспертиза безопасности была выполнена государственным научным учреждением «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора, оценка соответствия – непосредственно Госатомнадзором.
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