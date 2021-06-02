ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
02.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЭС ВЫДАНА ЛИЦЕНЗИЯ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПЕРВОГО ЭНЕРГОБЛОКА


16:30 02.06.2021

Коллегия Министерства по чрезвычайным ситуациям 2 июня приняла положительное решение о внесении дополнения в лицензию ГП «Белорусская АЭС» на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока Белорусской АЭС.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МЧС, данное решение базируется на заключении Госатомнадзора, положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих безопасность (экспертизы безопасности), и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям (оценки соответствия), которые в соответствии с действующим законодательством являются неотъемлемой частью процесса лицензирования деятельности в области использования атомной энергии.

Экспертиза безопасности была выполнена государственным научным учреждением «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны» Национальной академии наук Беларуси по техническому заданию Госатомнадзора, оценка соответствия – непосредственно Госатомнадзором.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 02.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0950 +0.0006
USD 2.5383 +0.0071
RUB 3.4547 +0.0029
все курсы архив

Курсы в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0920 3.0960
USD 2.5390 2.5430
RUB 3.4480 3.4570
подробнее

Конвертация в банках
на 02.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2170 1.2200
EUR/RUB 89.4000 89.8500
USD/RUB 73.5000 73.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте