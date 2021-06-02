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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН БЕЛАРУСИ ПОЛУЧИЛ ПОСЛЕДНИЙ ТРАНШ РОССИЙСКОГО КРЕДИТА
16:16 02.06.2021
Минфин Беларуси получил последний транш российского кредита.
«2 июня 2021 г. на счет Министерства финансов поступили средства второго транша государственного финансового кредита в сумме, эквивалентной 0,5 млрд долларов США», - говорится в сообщении Минфина.
Кредит предоставлен в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Российской Федерации, заключенным 21 декабря 2020 г.
Первый транш кредита в размере 500 млн долларов Минфин Беларуси получил 30 декабря прошлого года.
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