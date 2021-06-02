Лесохозяйственные учреждения страны подвели итоги весеннего лесокультурного сезона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, всего за несколько месяцев руками лесоводов было создано около 34,7 тыс. га лесных культур – это примерно 200 миллионов высаженных деревьев.

Лесхозы досрочно выполнили годовой план посева и посадки леса. И перевыполнили план весенней посадки леса, который составлял около 32 тыс. га. Отметим, что создание лесных культур будет продолжено осенью. Таким образом, фактические объемы лесовосстановления будут заметно выше планируемых.

Наибольшее количество лесных культур было создано гомельскими лесоводами (12 014 тыс. га) - это связано с необходимостью восстановления участков, поврежденных короедным усыханием. Брестские лесоводы этой весной создали 4 964 га лесных культур, витебские - 3 633 га, гродненские - 4 056 га, минские - 5 598 га, могилевские - 4 432 га. Примечательно, что более половины лесных культур было создано селекционным посевным и посадочным материалами (19,5 тыс. га).

Лесоводы также проводили работы по дополнению лесных культур. Нынешней весной они были проведены на площади около 24,5 тыс. га.