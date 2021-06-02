Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 2 июня 2021 года выросло до почти 396 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 395 тыс. 990 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 387 тыс. 338 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1250 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2871 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 915 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 17 тыс. 636 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 361 тыс. 136 тестов.

Более 542,3 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 297,1 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.