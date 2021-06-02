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ЭКОНОМИКА РБ


ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО В ФОРСИРОВАННОМ РАЗВИТИИ IT-СФЕРЫ – ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛАРУСИ


14:11 02.06.2021

Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко 1 июня на открытии XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

"Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы, интеграции процессов управления государством с новейшими технологическими решениями. В этой сфере всегда будет максимальная поддержка правительства и входящих в его состав госорганов", - сказал Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

По его словам, скорость освоения новых технологий - это основа экономического развития, она дает глобальные преимущества на мировом уровне.

"Сегодня в качестве таких преимуществ выступают информационные технологии и темпы их внедрения в традиционные процессы. Результаты такого развития позволяют обеспечить новое качество жизни для людей, большой объем возможностей и служат основой для трансформации экономики и системы государственного управления. Определяя данное направление как первостепенную задачу, Беларусь создала надежную инфраструктурную основу для цифровых преобразований. Услугами сотовой связи четвертого поколения - 4G - в стране охвачена территория, на которой проживает почти 90% населения. Волоконно-оптические линии связи построены ко всем населенным пунктам с численностью домохозяйств от 100 и более, а по показателям оптики в доме мы занимаем лидирующую позицию в Европе. Как итог этой работы - 32-е место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию информационно-коммуникационных технологий. И это лучший показатель среди стран СНГ", - пояснил премьер-министр.

Беларусь достигла значимых результатов в развитии технологий электронного правительства. В ближайшее время граждане смогут убедиться в удобстве предлагаемых решений на практике.

"Ознакомиться с ними вживую, потрогать, посмотреть можно уже сегодня на этой выставке. В первую очередь речь идет о биометрических документах, удостоверяющих личность, ID-картах, выдача которых начнется с 1 сентября текущего года. Благодаря им значительно упростится взаимодействие между бизнесом и государством, уменьшатся бюрократические требования для оказания государственных услуг. По сути, это новый этап в развитии цифровизации республики с переходом на новые стандарты обслуживания населения", - добавил он.

"Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, нашими ближайшими задачами являются внедрение технологий связи пятого поколения, мобильной электронной цифровой подписи, масштабирование умных городов, развитие проектов электронного образования, здравоохранения и ряда других технологий. Осознавая важность цифровой трансформации экономики, мы традиционно создаем условия для организации диалога всех заинтересованных в развитии IT-сферы, в том числе путем проведения по инициативе правительства этого форума. Площадка форума - это возможность подвести итоги работы, презентовать результаты цифрового развития, найти новых партнеров, клиентов, а также выработать новые интересные идеи", - подытожил премьер-министр.

Форум "ТИБО" проходит с 1 по 4 июня на площадке комплекса "Минск-Арена". В мероприятии традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения, компании - операторы мобильной и фиксированной связи, разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. В этом году участниками стали более 100 организаций из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Узбекистана и др.
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