Белорусская железная дорога с 14 июля 2021 года назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск-Минск.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска – с 15 по 20 июля.

Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12:28 и прибудет в Витебск в 16:05. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:44.

Продажа проездных документов (билетов) на данный поезд уже открыта.