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ЭКОНОМИКА РБ
БЖД НАЗНАЧИЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЕЗД ИЗ МИНСКА В ВИТЕБСК И ОБРАТНО
13:35 02.06.2021
Белорусская железная дорога с 14 июля 2021 года назначила поезд межрегиональных линий № 644/643 Минск-Витебск-Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, он будет курсировать ежедневно из Минска с 14 по 19 июля, а из Витебска – с 15 по 20 июля.
Со станции Минск-Пассажирский поезд отправится в 12:28 и прибудет в Витебск в 16:05. Из Витебска он будет отправляться ночью в 01:30 и прибывать в столицу Беларуси утром в 05:44.
Продажа проездных документов (билетов) на данный поезд уже открыта.
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