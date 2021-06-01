Туристический оператор «Солвекс» прекращает свою деятельность в Беларуси.

Как сообщает сайт Республиканского союза туристических организаций, 1 июня 2021 года учредителем Иностранного унитарного туристского предприятия «СОЛВЕКС» товарищества с ограниченной ответственностью «СОЛВЕКС ООД» принято решение о ликвидации предприятия на территории Беларуси. Такое решение учредитель принял в связи с невозможностью ведения туроператорской деятельности по основным направлениям на протяжении более года вследствие пандемии.

Ликвидатором предприятия назначено ООО «Юридическая компания «Аврора». Предъявить требование по исполнению денежных обязательств можно путем направления требования кредитора в срок с 2 июня по 1 августа 2021 года. Требования принимаются по адресу: 220005, Минск, ул. Платонова, д.33, пом.185. Контактный телефон +375296322720, e-mail: .