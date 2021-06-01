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ЭКОНОМИКА РБ
В БГПУ ОТКРЫЛИ ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
12:21 02.06.2021
На факультете дошкольного образования БГПУ в Международный день защиты детей 1 июня 2021 года состоялось открытие центра современных методик дошкольного образования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в центре аккумулировано более 180 наименований современных средств обучения и игрового оборудования, предназначенного для всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста, приобретенного с привлечением иностранной безвозмездной помощи. Это материалы образовательных модулей STEAM-образования детей дошкольного возраста: «Дидактическая система Ф. Фребеля», «Экспериментирование с живой и неживой природой», «LEGO-конструирование», «Математическое развитие», «Робототехника», «Мультстудия «Я творю мир»», которые позволяют решать разнообразные задачи развития детей на основе междисциплинарного и прикладного подходов. Интерактивная песочница в сочетании с интерактивным столом создает возможности для использования, как обучающих программ, так и досуговых материалов.
Богатый материал для эстетического и творческого развития детей: «Творческая мастерская» (с возможностями для пескографии и рисования на воде в технике эбру), различные виды театра (пальчиковый, перчаточный, теневой, магнитный), музыкальные игры и игрушки, детские музыкальные инструменты разных народов мира представлен в центре методик дошкольного образования.
Также значительное внимание уделено сенсорному развитию детей раннего возраста (включая материалы методики М. Монтессори), физическому развитию (физкультурно-спортивное оборудование, балансиры и нейротренажеры).
Имеющиеся материалы в полной мере будут использованы в подготовке студентов по специальности «Дошкольное образование», при проведении обучающих курсов для педагогических работников дошкольного образования, родителей воспитанников и детей дошкольного возраста как в офлайн-режиме, так и с использованием возможностей сайта центра. Сайт интегрирует разнообразные информационно-коммуникационные ресурсы центра, на нем созданы возможности для работы сетевого сообщества учреждений дошкольного образования Республики Беларусь и зарубежных стран.
На базе центра будут проводиться различные мероприятия по подготовке воспитателей дошколь
ного образования, повышению их квалификации, работе с родителями, научные и научно-практические семинары и конференции.
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