Организации концерна «Беллесбумпром» за четыре месяца 2021 года реализовали на внешних рынках продукции на 251,8 млн долларов США, что на 25,4% больше, чем за январь-апрель 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рост отгрузок отмечен практически по всем видам экспортной продукции. Это мебель, фанера, бумага, картон, обои, целлюлоза, различные виды древесных плит, деревянные конструкции, двери, окна, продукты лесохимии.

Из общего объема экспорта 54,4% пришлось на страны дальнего зарубежья. Всего география поставок охватила 58 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта: Россия, Польша, Китай, Литва и Украина.

В целом из общего объема произведенной продукции на внешние рынки предприятия концерна поставили 81,4% товаров, побив установленный в прошлом году исторический рекорд в 76,2%.