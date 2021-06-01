|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЙ КОНЦЕРНА «БЕЛЛЕСБУМПРОМ» ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ ВЫРОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 25%
12:06 02.06.2021
Организации концерна «Беллесбумпром» за четыре месяца 2021 года реализовали на внешних рынках продукции на 251,8 млн долларов США, что на 25,4% больше, чем за январь-апрель 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, рост отгрузок отмечен практически по всем видам экспортной продукции. Это мебель, фанера, бумага, картон, обои, целлюлоза, различные виды древесных плит, деревянные конструкции, двери, окна, продукты лесохимии.
Из общего объема экспорта 54,4% пришлось на страны дальнего зарубежья. Всего география поставок охватила 58 стран. Среди наиболее крупных рынков сбыта: Россия, Польша, Китай, Литва и Украина.
В целом из общего объема произведенной продукции на внешние рынки предприятия концерна поставили 81,4% товаров, побив установленный в прошлом году исторический рекорд в 76,2%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
Курсы в банках
на 02.06.2021
Конвертация в банках
на 02.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте