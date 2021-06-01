В ближайшей пятилетке, учитывая значимость IT-сферы для экономики страны, государство сконцентрирует свои усилия, прежде всего, в направлении цифрового развития. Об этом сообщил 1 июня 2021 года на открытии форума «Цифровое будущее», который проходит в рамках «ТИБО-2021», председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, цифровые информационно-коммуникационные технологии не случайно определены первым приоритетом научной, научно-технической и инновационной деятельности на 2021-2025 годы и играют особое значение в новой государственной программе инновационного развития до 2025 года. Так, проектом программы предусматривается модернизация наших производств с применением современных цифровых решений Индустрии 4.0, включая «интернет вещей», искусственный интеллект и машинное обучение, 3D проектирование, большие данные и многое другое, позволяющее формировать производственную цифровую экосистему государства.

Александр Шумилин также отметил, что в стране сформированы необходимые условия для цифровой трансформации всех секторов экономики. IT-сектор за последние годы показывает устойчивые темпы роста и становится локомотивом развития экономики. К примеру, если в 2016 году доля сектора «Информация и связь» в структуре ВВП составила около 5%, то в 2020 уже 7,3%. При этом в кризисном 2020 году экспорт IT-услуг достиг 2,7 млрд. долларов США и обеспечил более 30% всего экспорта услуг Беларуси. За первый квартал текущего года экспорт компьютерных услуг достиг почти 700 миллионов долларов США, увеличившись относительно аналогичного периода 2020 года на 17%.

«Мы можем смело говорить о том, что Беларусь целенаправленно реализует концепцию создания цифровой экономики. Сегодня активно внедряются передовые информационные и телекоммуникационные технологии, создаются «умные города» и сети», – заявил Александр Шумилин. К слову, реализация проекта будущего «умные города» предусматривает создание цифровой платформы для решения широкого круга задач обеспечения комфортной среды проживания в городах нашей страны, включая вопросы безопасности жизнедеятельности, транспортного обеспечения, экологии, сферы ЖКХ, энергетики, строительства, здравоохранения и образования. «В стране активно осваиваются и модернизируются технологии широкополосной связи и облачные вычисления. Сейчас перед нами, в ключевой степени – перед нашим научным и производственным секторами, стоит важная цель по полноформатному внедрению цифровых технологий, образующих технологическое ядро интеллектуальной экономики, и развитию неоиндустриального комплекса», – подчеркнул председатель ГКНТ.