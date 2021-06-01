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ЭКОНОМИКА РБ
ЗАПАДНЫЕ САНКЦИИ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТ УГРОЗЫ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ - ПРЕМЬЕР
10:48 02.06.2021
Западные санкции не представляют угрозы экономике Беларуси. Такое заявление сделал премьер-министр Роман Головченко по итогам состоявшегося 1 июня у Лукашенко совещания.
"…Мы спокойно отслеживаем эту ситуацию, готовы к разным вариантам развития событий и уверены, что экономика Беларуси не только выстоит и преодолеет, но и получит новый заряд бодрости, как говорится, чтобы более активно работать на других рынках. Потому что мир не заканчивается ни европейским регионом, ни североамериканским. Перед нами огромная Азия, огромный Восток. В принципе, сейчас не так много уникальных товаров или технологий, которыми обладает только одна или несколько стран на одном континенте", - сказал чиновник, которого цитирует сайт правительства.
По его словам, правительство сделало соответствующие просчеты. В правительстве уверены, что сейчас белорусская экономика работает абсолютно устойчиво. о результатам пяти месяцев она демонстрирует устойчивый рост, динамичное развитие, особенно по экспорту. За данный период показатели экспорта уже превысили уровень прошлого года на 35%. При этом уверенно растет производство продукции машиностроительной отрасли, нефтехимический сектор также показывает высокий результат работы.
"Мы готовы к любым вариантам развития событий, но никакой катастрофы не предвидим. Все в штатном режиме", - заявил премьер.
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