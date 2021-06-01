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ЭКОНОМИКА РБ


НА АЗС БЕЛАРУСИ С 2 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО


09:22 02.06.2021

С 2 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.

«За период с начала года с учетом внешних факторов стоимость нефти для белорусских НПЗ увеличилась на 25,4% (к уровню января 2021 г.), цены на моторное топливо – на 7,6%. …С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов, а также экономического состояния НПЗ, концерном принято решение о продолжении ценовой стратегии, предусматривающей еженедельное изменение цен на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехм».

Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,85 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,95 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,17 рубля, ДТ – 1,95 рубля.

Это уже пятнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 13 мая.
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