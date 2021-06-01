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ЭКОНОМИКА РБ
МИНФИН УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРИНИМАЕМЫЕ В ГОСФОНД БЕЛАРУСИ ДРАГМЕТАЛЛЫ
18:08 01.06.2021
Министерство финансов утвердило новые цены на принимаемые в Госфонд Беларуси драгоценные металлы (кроме драгоценных металлов при осуществлении банковских операций).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минфине, с 1 июня 2021 года установлены следующие цены на драгметаллы: золото – Br146,70 (ранее Br138,58), серебро - Br2,14 (ранее Br2,03), платина – Br91,67 (ранее Br94,77); палладий – Br219,34 (ранее Br233,83); родий – Br1814,94 (ранее Br2194,78), рутений - Br62,08 (ранее Br35,30); иридий – Br465,59 (ранее Br501,90) и осмий – Br31,04 (ранее Br31,37).
Цены приведены за 1 грамм металла в чистоте.
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