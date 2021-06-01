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ЭКОНОМИКА РБ


В КОНЦЕ ИЮНЯ ПРОЙДЕТ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ 7,01% АКЦИЙ ОАО «ЗАБУДОВА-СТРОЙ»


17:51 01.06.2021

Молодечненский районный исполнительный комитет проведет 30 июня 2021 г. аукцион по продаже в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» находящихся в собственности Молодечненского района акций открытого акционерного общества «Забудова-строй».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, размер уставного фонда ОАО «Забудова-строй» составляет 370 500 рублей или 37 050 акций. Номинальная стоимость одной акции - 10,00 рублей. Государству принадлежит 2599 или 7,01% уставного фонда общества.

К продаже на аукционе предлагаются 2599 акций или 7,01% уставного фонда ОАО «Забудова-строй».

Начальная цена продажи пакета акций – 208 439,80 рубля, стартовая цена продажи – 218 887,78 рубля.
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