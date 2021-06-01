На едином портале электронных услуг (ЕПЭУ) доступна административная процедура (АП) «Выдача разрешения на право производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы» (код услуги ОАИС 156.3.13).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, административная процедура бесплатная, осуществляется по заявлениям юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.

Для получения сервиса заинтересованному лицу необходимо:

авторизоваться на едином портале электронных услуг (авторизация осуществляется с использованием личного ключа электронной цифровой подписи)

в перечне доступных административных процедур выбрать административную процедуру 156.3.13

ознакомиться с информацией, заполнить обязательные поля заявления об осуществлении административной процедуры и отправить указанное заявление с приложенным проектом плана производства работ в уполномоченный орган, в том числе прикрепить необходимые документы/сведения.

Срок осуществления АП - до двух рабочих дней со дня подачи заявления.

Оповещение заинтересованного лица о принятом административном решении выполняется путем отправки сообщения на адрес электронной почты, указанный в заявлении при его подаче. В сообщении указывается результат решения. В случае положительного решения в сообщении указывается адрес структурного подразделения уполномоченного органа, куда необходимо прийти ответственному за производство работ для получения разрешения, а также прохождения соответствующего инструктажа.