Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие в Брестском районе закупало запасные части, премиксы и ветеринарные препараты через посреднические структуры со значительными торговыми надбавками (до 400%). Эти факты выявили работники Комитета госконтроля Брестской области в ходе проверки открытого акционерного общества.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, торговая надбавка посреднической фирмы, у которой ОАО приобрело в 2020 году шнеки, составила 158%. В целом же финансовые потери сельхозпредприятия при закупке запчастей через необоснованных посредников составили почти 29 тыс. рублей.

С надбавками до 35% у посредников закупались премиксы. В частности, было приобретено 2010 кг премикса по цене 8 рублей за кг у частного предприятия, которое купило этот премикс у другого частного предприятия по 6,5 рубля за кг. Излишние расходы ОАО при закупке премиксов через посредников превысили 41 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация сложилась и с ветпрепаратами. К примеру, в прошлом году была закуплена вакцина против классической чумы свиней по цене 7 рублей за штуку у коммерческой организации из Минского района, которая приобрела ее у предприятия-импортера по 5,31 рубля, а оно в свою очередь – по 4,52 рубля за единицу у российского производителя. Таким образом, с участием двух посредников вакцина была поставлена сельзозпредприятию Брестского района с торговой надбавкой почти 55%.

Информация о результатах проверки направлена в орган владельческого надзора.