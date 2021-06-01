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ЭКОНОМИКА РБ
МТС НА ТИБО ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ СЕРВИС ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИЙ С ВРАЧАМИ
16:59 01.06.2021
СООО «Мобильные ТелеСистемы» на ТИБО-2021 представило пилотный проект телемедицинских консультаций онлайн.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, приемы проводятся через приложение Telemed, с врачом можно общаться по видеосвязи — переписываться и обмениваться файлами прямо из дома. Технология уже была протестирована в 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска.
Специальное приложение Telemed для проведения онлайн-приемов функционирует в технологическом партнерстве с Платформой телемедицинских сервисов 2doc.health. С его помощью с врачом можно общаться по видеосвязи или переписываться ― чат доступен во время консультации и в течение 15 минут до и после онлайн-приема. Во время записи также можно прикрепить цифровые копии медицинских документов. Посещать поликлинику для получения заключения не потребуется ― по результатам консультации заключение можно будет скачать в электронном формате. Также врач сможет выписать электронный рецепт, который принимают в аптеках.
Пилотный проект телемедицинских консультаций был протестирован компанией МТС и Платформой телемедицинских сервисов 2doc.health при поддержке Министерства здравоохранения и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси), а также медицинского персонала 39-й и 40-й городских поликлиниках Минска и профессорско-преподавательского состава БелМАПО.
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