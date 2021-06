ЭКОНОМИКА РБ

ДОМЕННАЯ ЗОНА .BY ОСТАЕТСЯ СВЕРХПОПУЛЯРНОЙ У БЕЛОРУСОВ

16:30 01.06.2021 По данным хостинг-провайдера HostFly.by, на долю доменной зоны .BY в 2020 году пришлось 82,13% всех зарегистрированных доменных имен. При этом на выбор имени в кириллической национальной зоне .БЕЛ пришлось только 10,52% от общего количества регистраций. Аналитики отмечают, что .BY остается самой популярной доменной зоной у белорусов. По этому показателю наша страна практически сравнялась с Россией, где на долю регистрации в доменной зоне .RU приходится 83,15 %. «Белорусы отдают предпочтение доменной зоне .BY, несмотря на открытие возможности по регистрации своих проектов в других секторах интернета. В последнее время появилось много вариантов по размещению сайтов и сервисов за пределами Байнета, однако интерес к зоне .BY остается рекордно высоким, что свидетельствует о динамичном развитии белорусского сегмента глобальной сети», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль. Он рассказал, что Байнет интересует не только белорусов, доменные имена в зоне .BY регистрируют граждане других стран. Например, США, Германии, Украины, Литвы, Великобритании, Франции, Польши и Дании. При этом лидерами по числу регистраций доменных имен в зоне .BY среди иностранных государств является США и Германия. «Число регистраций проектов в Байнете со стороны иностранных компаний и частных лиц растет. Сейчас сложно сказать, с какими цифрами по регистрации мы закончим текущий 2021 год, однако динамика остается положительной. Интерес к Байнету сохраняется, как внутри республики, так и за рубежом», - отметил Александр Хмыль. Эксперт подчеркнул, что поведенческая модель белорусов по использованию ресурсов национальной доменной зоны .BY полностью соответствует европейской. В странах Европы национальные доменные зоны играют ключевое значение для развития коммерческих и частных проектов. Для белорусов зона .BY остается важным национальным маркером по созданию проектов, которым важно ассоциироваться с республикой, сказал топ-менеджер. Это же касается и кириллической доменной зоны .БЕЛ, которая хоть и не демонстрирует высоких показателей, но остается в фокусе компаний и частных пользователей. Пока многие белорусы рассматривают .БЕЛ, как дополнительный адрес, дополнительно к основному .BY.