ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ДОМЕННАЯ ЗОНА .BY ОСТАЕТСЯ СВЕРХПОПУЛЯРНОЙ У БЕЛОРУСОВ


16:30 01.06.2021

По данным хостинг-провайдера HostFly.by, на долю доменной зоны .BY в 2020 году пришлось 82,13% всех зарегистрированных доменных имен. При этом на выбор имени в кириллической национальной зоне .БЕЛ пришлось только 10,52% от общего количества регистраций.

Аналитики отмечают, что .BY остается самой популярной доменной зоной у белорусов. По этому показателю наша страна практически сравнялась с Россией, где на долю регистрации в доменной зоне .RU приходится 83,15 %.

«Белорусы отдают предпочтение доменной зоне .BY, несмотря на открытие возможности по регистрации своих проектов в других секторах интернета. В последнее время появилось много вариантов по размещению сайтов и сервисов за пределами Байнета, однако интерес к зоне .BY остается рекордно высоким, что свидетельствует о динамичном развитии белорусского сегмента глобальной сети», - сказал руководитель проекта HostFly.by Александр Хмыль.

Он рассказал, что Байнет интересует не только белорусов, доменные имена в зоне .BY регистрируют граждане других стран. Например, США, Германии, Украины, Литвы, Великобритании, Франции, Польши и Дании. При этом лидерами по числу регистраций доменных имен в зоне .BY среди иностранных государств является США и Германия.

«Число регистраций проектов в Байнете со стороны иностранных компаний и частных лиц растет. Сейчас сложно сказать, с какими цифрами по регистрации мы закончим текущий 2021 год, однако динамика остается положительной. Интерес к Байнету сохраняется, как внутри республики, так и за рубежом», - отметил Александр Хмыль.

Эксперт подчеркнул, что поведенческая модель белорусов по использованию ресурсов национальной доменной зоны .BY полностью соответствует европейской. В странах Европы национальные доменные зоны играют ключевое значение для развития коммерческих и частных проектов.

Для белорусов зона .BY остается важным национальным маркером по созданию проектов, которым важно ассоциироваться с республикой, сказал топ-менеджер. Это же касается и кириллической доменной зоны .БЕЛ, которая хоть и не демонстрирует высоких показателей, но остается в фокусе компаний и частных пользователей. Пока многие белорусы рассматривают .БЕЛ, как дополнительный адрес, дополнительно к основному .BY.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0944 +0.006
USD 2.5312 -0.0016
RUB 3.4518 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0970
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4400 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.0500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте