Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2021 года выросло до 395 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 395 тыс. 075 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 386 тыс. 088 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 706 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 636 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 068 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 343 тыс. 500 тестов.