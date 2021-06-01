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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 395 ТЫС. - МИНЗДРАВ
15:51 01.06.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 июня 2021 года выросло до 395 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 395 тыс. 075 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 386 тыс. 088 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 706 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 2861 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 636 человек, число смертей от COVID-19 - на 10.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 8 тыс. 068 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 343 тыс. 500 тестов.
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