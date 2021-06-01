В Новой Боровой стали доступны квартиры-студии с готовым интерьером.

Жилье будут передавать с кухней, мебелью и бытовой техникой, а дизайн адаптируют под запросы будущих жителей. Застройщик «А-100 Девелопмент» уже запустил продажи. Цена «под ключ» — от 1525 долларов за «квадрат».

Интерьерные студии строят в квартале «Центральный парк» рядом с пересечением улицы Михаила Миля и Небесной. Первая группа включает четыре дома от 6 до 8 этажей напротив городского парка. В закрытом дворе без автомобилей будут центральная площадь с большим модульным павильоном, детские и игровые зоны, мини-огород, зоны отдыха с барбекю. Общественное пространство оформят в духе голландских полей и картин. В трех разных местах появятся велобоксы.

Студии получили название «Комфорт». Кухни-гостиные в них будут светлыми: пол покроют ламинатом с текстурой серого дуба, стены оклеят обоями с покраской в цвет патина, а потолок покрасят в белый цвет. На кухне установят мебель с немецкими фасадами, фурнитурой и столешницей. Из техники — холодильник, духовой шкаф, варочная панель и вытяжка. В комплект также входят мойка со смесителем.

Санузел отделают плиткой под бетон и светлое дерево. Внутри будут душевая кабина, подвесной унитаз с инсталляцией, умывальник, столешница с тумбой и зеркало с подсветкой. Предусмотрены полотенцесушитель и стиральная машина.

«Квартиры-студии с готовыми интерьерами популярны в Европе, и мы ожидаем высокий спрос на них среди белорусов. Такой формат городского жилья подойдет молодым людям, которые ценят комфорт, функциональность и лаконичность, - отметила директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. - Плюс такого варианта — еще и в том, что мы передаем квартиры со всем готовым, в том числе мебелью и техникой. Не нужно тратить время на ремонт. Это также может стать хорошей инвестицией: квартиры-студии с ремонтом продать легче всего, на них всегда можно найти покупателя».

Сейчас застройщик запустил продажи интерьерных квартир-студий в доме 7.18. Площади — от 25,64 от 33,63 кв. м, цена «квадрата» — от 1525 долларов. В среднем квартира с готовым интерьером будет стоить 45 тысяч долларов.

Новая Боровая — крупный жилой район в 1,5 км от станции метро «Уручье». Вместе с жилыми домами здесь построены три детских сада, торговый центр, школа и спортивный центр. Вскоре также появится большой городской парк с зонами отдыха, детскими, игровыми и спортивными площадками.