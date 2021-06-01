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ЭКОНОМИКА РБ


НА ДОБРУШСКОЙ БУМАЖНОЙ ФАБРИКЕ «ГЕРОЙ ТРУДА» ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ ТРЕХСЛОЙНЫЙ ЧИСТОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ КАРТОН


14:54 01.06.2021

На Добрушской бумажной фабрике «Герой труда» получен первый трехслойный чистоцеллюлозный картон.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Беллесбумпром», новый завод по производству мелованных и немелованных видов многослойного картона, построенный в ходе реализации крупного инвестиционного проекта, введен в эксплуатацию. В понедельник, 31 мая, соответствующей комиссией подписан акт приемки оборудования после комплексного опробования.

Сегодня, 1 июня, ОАО «Управляющая компания холдинга «Белорусские обои», филиалом которого является Добрушская фабрика, подписан приказ о вводе объекта в эксплуатацию. Сейчас проводятся работы по стабилизации технологических режимов и оборудования с выходом на качественные показатели готовой продукции.

Построенный завод будет выпускать абсолютно новый продукт для Беларуси. Мелованные и немелованные виды многослойного картона являются очень востребованным у производителей упаковки. Его используют, например, для упаковки лекарственных препаратов, косметики, сигарет, многочисленных продуктов питания, а также в полиграфии. Появление собственного производства такого картона в Беларуси открывает новые возможности для развития предприятий, специализирующихся на производстве упаковки и полиграфической продукции. Будут решены вопросы импортозамещения, а также значительно увеличится экспортный потенциал целлюлозно-бумажной отрасли республики.

Проектные мощности завода составляют порядка 200 тыс. тонн картона в год. Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в Беларуси будет реализовываться около 20% производимого картона, основной объем продукции будет приносить экспортную выручку.

Сырьем для производства картона будут служить целлюлоза и древесина осины и березы.

На реализацию проекта направлено порядка 350 млн долларов США, основная часть из которых кредитные ресурсы. Выход на полные проектные мощности планируется в 2022 году.

Надо отметить, ранее целлюлозно-бумажная промышленность Беларуси характеризовалась ограниченностью ассортимента выпускаемой продукции, производимой, в основном, из макулатурного сырья. Основными причинами этого являлись низкий технический уровень оборудования и зависимость от импорта, например, беленой целлюлозы. Сегодня же, благодаря модернизации и реализации инвестиционных проектов, эта отрасль является драйвером роста всей деревообработки. За последние пять лет предприятия целлюлозно-бумажной промышленности увеличили объемы производства в 2,6 раза, экспорт – почти в 2 раза.

Инвестиции, направленные на модернизацию целлюлозно-бумажных мощностей в республике, уж приносят эффект. В ближайшей перспективе, как предусмотрено Государственной программой «Белорусский лес», эта отрасль продолжит рост. Производство бумаги и картона (в натуральном выражении) увеличится в 2,1 раза, целлюлозы - в 1,7 раза. Экспорт целлюлозно-бумажной продукции вырастит почти в 3 раза – до 580 млн долларов США (это почти объем экспорта в целом по концерну (608,5 млн долл. США за 2020 г.) Более чем в 1,2 раза снизится импорт.
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