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ЭКОНОМИКА РБ
СТОЛИЧНАЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ВВОДИТ УСЛУГУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТА
13:51 01.06.2021
ГАИ ГУВД Мингорисполкома вводит дополнительную услугу предварительной записи для осуществления административных процедур.
Как сообщает ведомство, с 1 июня в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3) можно воспользоваться дополнительной услугой "Предварительное согласование времени приема". Теперь каждый желающий заранее сможет выбрать удобное для себя время приема, позвонив в указанное подразделение.
Предварительная запись будет осуществляться со вторника по субботу с 09:00 до 16:30 по телефону: 8(017) 270-25-01.
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