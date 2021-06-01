ГАИ ГУВД Мингорисполкома вводит дополнительную услугу предварительной записи для осуществления административных процедур.

Как сообщает ведомство, с 1 июня в МРО ГАИ ГУВД Мингорисполкома (пр. Дзержинского, 3) можно воспользоваться дополнительной услугой "Предварительное согласование времени приема". Теперь каждый желающий заранее сможет выбрать удобное для себя время приема, позвонив в указанное подразделение.

Предварительная запись будет осуществляться со вторника по субботу с 09:00 до 16:30 по телефону: 8(017) 270-25-01.