ОАО «Кричевцементношифер» после реконструкции склада огнеупорных материалов и установки фасовочной машины 27 мая запустило новую линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «Белорусская цементная компания», реализация проекта заняла меньше года: начиная с прошлого июля, было демонтировано простаивающее оборудование фасовочного комплекса с площадки «мокрого» способа, проведены его ревизия, комплектация и пуско-наладочные работы в транспортно-упаковочном цеху. Предприятие вложило в это производство в общей сложности около 1,4 млн рублей.

Производительность нового участка фасовки – 40 тонн цемента в час. Дополнительная отгрузка составит 10 тысяч тонн, что позволит ОАО «Кричевцементношифер» получить выручку от реализации в сумме 1 млн 750 тысяч рублей.

За I квартал 2021 года завод произвел уже 331 тысячу тонн цемента, или 385 тонн в пересчете на одного работника. Темп роста к аналогичному периоду 2020-го – 7%. Доля высокомарочного цемента на предприятии составляет 93%.