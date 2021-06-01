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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ УПАКОВОЧНУЮ ЛИНИЮ
13:39 01.06.2021
ОАО «Кричевцементношифер» после реконструкции склада огнеупорных материалов и установки фасовочной машины 27 мая запустило новую линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «Белорусская цементная компания», реализация проекта заняла меньше года: начиная с прошлого июля, было демонтировано простаивающее оборудование фасовочного комплекса с площадки «мокрого» способа, проведены его ревизия, комплектация и пуско-наладочные работы в транспортно-упаковочном цеху. Предприятие вложило в это производство в общей сложности около 1,4 млн рублей.
Производительность нового участка фасовки – 40 тонн цемента в час. Дополнительная отгрузка составит 10 тысяч тонн, что позволит ОАО «Кричевцементношифер» получить выручку от реализации в сумме 1 млн 750 тысяч рублей.
За I квартал 2021 года завод произвел уже 331 тысячу тонн цемента, или 385 тонн в пересчете на одного работника. Темп роста к аналогичному периоду 2020-го – 7%. Доля высокомарочного цемента на предприятии составляет 93%.
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