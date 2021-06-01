ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «КРИЧЕВЦЕМЕНТНОШИФЕР» ЗАПУСТИЛО НОВУЮ УПАКОВОЧНУЮ ЛИНИЮ


13:39 01.06.2021

ОАО «Кричевцементношифер» после реконструкции склада огнеупорных материалов и установки фасовочной машины 27 мая запустило новую линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга «Белорусская цементная компания», реализация проекта заняла меньше года: начиная с прошлого июля, было демонтировано простаивающее оборудование фасовочного комплекса с площадки «мокрого» способа, проведены его ревизия, комплектация и пуско-наладочные работы в транспортно-упаковочном цеху. Предприятие вложило в это производство в общей сложности около 1,4 млн рублей.

Производительность нового участка фасовки – 40 тонн цемента в час. Дополнительная отгрузка составит 10 тысяч тонн, что позволит ОАО «Кричевцементношифер» получить выручку от реализации в сумме 1 млн 750 тысяч рублей.

За I квартал 2021 года завод произвел уже 331 тысячу тонн цемента, или 385 тонн в пересчете на одного работника. Темп роста к аналогичному периоду 2020-го – 7%. Доля высокомарочного цемента на предприятии составляет 93%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2021
валюта курс
EUR 3.0884
USD 2.5328
RUB 3.4544
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0944 +0.006
USD 2.5312 -0.0016
RUB 3.4518 -0.0026
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0950 3.0970
USD 2.5330 2.5360
RUB 3.4400 3.4520
подробнее

Конвертация в банках
на 01.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2190 1.2230
EUR/RUB 89.7000 90.0500
USD/RUB 73.4000 73.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте