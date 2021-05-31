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ЭКОНОМИКА РБ


В ТУРОВЕ ПРОДАЛИ КВАРТИРУ С АУКЦИОНА ПО ГОЛЛАНДСКОМУ МЕТОДУ


13:02 01.06.2021

В Турове Житковичского района продали квартиру с аукциона по голландскому методу.

На торгах продан объект государственного жилищного фонда. Как сообщили в комитете «Гомельоблимущество», необычность этого аукциона заключалась в том, что торги шли на понижение цены. Такие аукционы называют также голландскими.

Возможность понижения цены жилых помещений предусмотрена указом от 13 июня 2018 г. № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом». Документ также закрепляет возможность оплаты приобретенного имущества в рассрочку до трех лет.
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