В Турове Житковичского района продали квартиру с аукциона по голландскому методу.

На торгах продан объект государственного жилищного фонда. Как сообщили в комитете «Гомельоблимущество», необычность этого аукциона заключалась в том, что торги шли на понижение цены. Такие аукционы называют также голландскими.

Возможность понижения цены жилых помещений предусмотрена указом от 13 июня 2018 г. № 237 «О распоряжении государственным жилищным фондом». Документ также закрепляет возможность оплаты приобретенного имущества в рассрочку до трех лет.