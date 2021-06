ЭКОНОМИКА РБ

C 1 ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС

12:28 01.06.2021 C 1 июня изменяется порядок оказания электронных услуг ОАИС в целях автоматизации бизнес-процесса заключения договоров (дополнительных соглашений) на оказание электронных услуг ОАИС и оптимизации временных ресурсов потребителей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, обновленный порядок предусматривает следующий алгоритм: потребитель (юридическое лицо) заполняет заявку на заключение договора на оказание электронных услуг ОАИС (договор); НЦЭУ оформляет и направляет потребителю договор; потребитель указывает в договоре сведения о лицах, ответственных за направление заявки на получение электронных услуг ОАИС (е-заявка). При этом потребитель наделяет ответственных лиц полномочиями осуществлять заказ электронных услуг ОАИС от своего лица, ответственность за сведения, указанные в е-заявке, несет потребитель. Ответственные лица потребителя обязаны иметь личный ключ электронной цифровой подписи, сертификат открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром ГосСУОК, для осуществления строгой аутентификации при доступе в личный кабинет на едином портале электронных услуг ОАИС (ЕПЭУ) и подписания е-заявки. НЦЭУ предоставляет для ответственных лиц потребителя, сведения о которых указаны в договоре, доступ к услуге 3.00 «Заказ услуг ОАИС» в личном кабинете на ЕПЭУ. При этом ответственное лицо потребителя: авторизуется на ЕПЭУ c использованием электронной цифровой подписи; в личном кабинете получает услугу 3.00 «Заказ услуг ОАИС»; заполняет электронную форму е-заявки с указанием необходимых сведений (наименование электронных услуг ОАИС, способ их оказания, лица, в отношении которых требуется доступ к электронным услугам ОАИС, иные); подписывает е-заявку с использованием электронной цифровой подписи. После заполнения е-заявки сформируется файл .pdf, являющийся неотъемлемой частью договора. Потребители, имеющие действующие договоры, осуществляют взаимодействие с НЦЭУ в соответствии с условиями договора. Переход на новый порядок произойдет в случае потребности в заказе новых электронных услуг ОАИС или изменении (дополнении) перечня лиц, в отношении которых требуется доступ к электронным услугам ОАИС.