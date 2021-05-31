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ЭКОНОМИКА РБ
C 1 ИЮНЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ ОАИС
12:28 01.06.2021
C 1 июня изменяется порядок оказания электронных услуг ОАИС в целях автоматизации бизнес-процесса заключения договоров (дополнительных соглашений) на оказание электронных услуг ОАИС и оптимизации временных ресурсов потребителей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре электронных услуг, обновленный порядок предусматривает следующий алгоритм:
потребитель (юридическое лицо) заполняет заявку на заключение договора на оказание электронных услуг ОАИС (договор);
НЦЭУ оформляет и направляет потребителю договор;
потребитель указывает в договоре сведения о лицах, ответственных за направление заявки на получение электронных услуг ОАИС (е-заявка). При этом потребитель наделяет ответственных лиц полномочиями осуществлять заказ электронных услуг ОАИС от своего лица, ответственность за сведения, указанные в е-заявке, несет потребитель.
Ответственные лица потребителя обязаны иметь личный ключ электронной цифровой подписи, сертификат открытого ключа которого издан республиканским удостоверяющим центром ГосСУОК, для осуществления строгой аутентификации при доступе в личный кабинет на едином портале электронных услуг ОАИС (ЕПЭУ) и подписания е-заявки.
НЦЭУ предоставляет для ответственных лиц потребителя, сведения о которых указаны в договоре, доступ к услуге 3.00 «Заказ услуг ОАИС» в личном кабинете на ЕПЭУ.
При этом ответственное лицо потребителя:
авторизуется на ЕПЭУ c использованием электронной цифровой подписи;
в личном кабинете получает услугу 3.00 «Заказ услуг ОАИС»;
заполняет электронную форму е-заявки с указанием необходимых сведений (наименование электронных услуг ОАИС, способ их оказания, лица, в отношении которых требуется доступ к электронным услугам ОАИС, иные);
подписывает е-заявку с использованием электронной цифровой подписи.
После заполнения е-заявки сформируется файл .pdf, являющийся неотъемлемой частью договора.
Потребители, имеющие действующие договоры, осуществляют взаимодействие с НЦЭУ в соответствии с условиями договора. Переход на новый порядок произойдет в случае потребности в заказе новых электронных услуг ОАИС или изменении (дополнении) перечня лиц, в отношении которых требуется доступ к электронным услугам ОАИС.
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