Компания «Белавиа» запустила регулярные рейсы в Уфу, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе национального авиаперевозчика.

Там отметили, что это уже третий российский город, в который начала летать белорусская авиакомпания в этом месяце. Ранее Белавиа открыла такие направления, как Екатеринбург и Самара. Уфа стала девятым регулярным маршрутом Белавиа в Россию, доступным пассажирам в настоящий момент.

Рейсы Минск-Уфа-Минск будут выполняться один раз в неделю – по понедельникам. Вылет из Национального аэропорта Минск в 00.10, прибытие в Международный аэропорт Уфа – в 04.55. Обратный рейс из Уфы планируется в 06.20 с прилетом в столицу Беларуси в 07.05. Время для всех аэропортов указано местное.

В одну сторону дорога займет 2 часа 45 минут. Цена за один билет стартует от 98 евро по минимальному тарифу без багажа (LIGHT), в обе стороны – от 183 евро. Узнать подробности о других тарифах и точное расписание можно на сайте авиакомпании belavia.by.

Уфа – столица Республики Башкортостан. Направление, которое будет интересно ценителям народных культур и традиций. Международный аэропорт «Уфа» находится в 25 километрах от центра города.