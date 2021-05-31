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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ НАЗНАЧЕН 629 МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
11:32 01.06.2021
За 5 месяцев 2021 г. органами по труду, занятости и социальной защите Витебской области произведена единовременная выплата при рождении двоих и более детей на приобретение вещей первой необходимости 22 семьям (44 ребенка) на сумму 22,9 тыс. рублей.
Как сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома, на 1 июня 2021 года семейный капитал назначен 629 многодетным семьям (всего с 1 января 2015 года – более 10 тыс. семьям), принято 686 решений о досрочном распоряжении средствами семейного капитала.
За досрочным распоряжением средствами семейного капитала с 1 января 2020 г. обратилось более 3 тыс. многодетных семей, из них 90 % – с целью улучшения жилищных условий или погашения кредита на эти цели.
В 2021 г. государственная адресная соцпомощь в виде ежемесячного и единовременного социальных пособий назначена более 800 семьям с детьми.
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