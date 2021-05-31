Предприятия концерна «Белгоспищепром» примут участие в 31-й Международной специализированной выставке «БЕЛАГРО-2021», которая пройдет с 1 по 5 июня 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, ознакомиться с новинками продукции белорусских фабрик, а также современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции гости выставки смогут в выставочном центре Китайско-белорусского индустриального парка «Великий Камень». Так, на «БЕЛАГРО-2021» будут представлены всеми любимые товары брендов СОАО «Коммунарка», ОАО «Мозырьсоль», ОАО «Красный пищевик», ОАО «Бобруйский завод растительных масел», ОАО «Минск-Кристалл» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат».

Форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленностей, но и их зарубежных коллег и партнеров.

Коллективные экспозиции представят Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, Министерство промышленности, Национальная академия наук Беларуси, Белкоопсоюз.

Выставку посетят официальные делегации и бизнес-миссии из разных стран. В работе выставки примет участие официальная делегация Брянской области Российской Федерации.