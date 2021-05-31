За январь-март 2021 года объем отгруженной инновационной продукции резидентами СЭЗ «Гродноинвест» составил 66 млн рублей.

Как сообщает сайт СЭЗ, это на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и рекордный объем за весь период функционирования СЭЗ.

Резиденты СЭЗ изготавливают инновационную продукцию для сектора машиностроения, текстильной и химической промышленности. Это различные автокомпоненты, комплектующие и изделия из металла, продукты обработки хлопка и льна, химические и лакокрасочные изделия.

Ежегодно перечень инновационной продукции в СЭЗ «Гродноинвест» расширяется за счет модернизации действующих и создания новых производств. В этом году ОАО «Гронитекс» запустило линию котонизации короткого льноволокна по новой технологической цепочке, ОАО «Радиоволна» расширило кооперацию с концерном Volkswagen по сборке комплектов электропроводов для кроссовера Taos, ОАО «Гродненский стеклозавод» начало строительство нового завода по производству стекольной продукции любых расцветок в трехкапельном режиме.

Всего резидентами СЭЗ «Гродноинвест» являются 75 компаний в различных отраслях промышленности. Это ведующие предприятия Гродненской области, которые формируют 28% промышленного производства региона. Подробнее о производственной деятельности резидентов СЭЗ можно ознакомиться в нашей инфографике по итогам 2020 года.