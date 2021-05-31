Четырехдневная Международная математическая конференция «Богдановские чтения по дифференциальным уравнениям» стартует 1 июня в БГУ.

Мероприятие приурочено к 100-летию со дня рождения ученого-математика Юрия Богданова и пройдет в очно-дистанционном формате.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, участниками форума станут более 100 ученых, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов из Беларуси, России, Грузии, Сербии, Польши, Великобритании, Шри-Ланки.

Во время работы семи секций участники обсудят доклады по асимптотической и аналитической теории дифференциальных уравнений, методике преподавания математики, теории устойчивости и управления движением и др.

По итогам конференции опубликуют сборник научных материалов, который разместят в Электронной библиотеке БГУ.

Организаторами мероприятия выступают факультет прикладной математики и информатики, Министерство образования Беларуси, Институт математики Национальной академии наук Беларуси.

Юрий Станиславович Богданов (1920-1987) – белорусский математик, доктор физико-математических наук, профессор, первый заведующий кафедрой общей математики математического факультета БГУ (1964–1968).

Внес большой вклад в становление и развитие белорусской школы теории дифференциальных уравнений. Научные работы посвящены области качественной теории дифференциальных уравнений и методов преподавания математики. Ученый развивал теорию исследования систем дифференциальных уравнений с помощью обобщенных характеристических чисел.

Являлся редактором журнала «Вестник Белорусского университета», постоянным членом рабочей группы редакции Всесоюзного журнала «Дифференциальные уравнения», читал лекции в университетах Белорусской, Молдавской, Узбекской ССР и прибалтийских республик.